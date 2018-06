Cagliari, paura a Stampace: “Minaccia di far esplodere la casa col gas”

Para questo pomeriggio a Stampace. Arriva una chiamata alla centrale dei Vigili del fuoco. “In via Buragna un uomo è barricato in casa minaccia di far esplodere la casa con la bombola del gas”. Le squadre arrivano sul posto, (chiuse al traffico via Azuni e via Buragna) ma di gas non c’è traccia. “Solo un malinteso con la persona che ha effettuato la chiamata”, fanno sapere dalla centrale di viale Marconi, “non c’è traccia di gas”. Sul posto anche l’ambulanza del 118. Per il protagonista della vicenda (l’uomo che avrebbe minacciato l’esplosione secondo la chiamata) è poi scattato il trattamento sanitario obbligatorio.

Ultima modifica: 19 giugno 2018