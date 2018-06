Paura a Sinnai, incendio al “Centro Isola”: il rogo potrebbe essere doloso

Incendio al “Centro Isola” di Sinnai, fiamme nella struttura comunale. I Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti nella via Piave per l’incendio all’interno dello scantinato della struttura. Gli operatori, coordinati dalla sala operativa del 115 sono tempestivamente intervenuti, riuscendo a localizzare l’incendio all’interno dello scantinato dove le fiamme hanno avvolto carte, tende, plastica e mobili.

I Vigili del fuoco hanno anche utilizzato un elettro ventilatore per favorire la fuoriuscita del fumo. Sul posto anche i carabinieri. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Ultima modifica: 11 giugno 2018