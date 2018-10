Paura per un 38enne sardo scomparso a Brescia, cresce l’ansia per il destino di Valentino Loi

Valentino Loi, da due settimane, è un fantasma. Trentotto anni, nato e cresciuto a Bari Sardo, si trasferisce a Brescia tre mesi fa per motivi di lavoro. Tutto scorre normalmente sino al 23 settembre scorso. Come riporta il sito internet della trasmissione tv di Rai 3“Chi L’Ha Visto?”, infatti, proprio in quella data il trentottenne contatta la sorella, dicendole di non essere più in possesso del telefonino cellulare. Un post sul suo profilo Facebook, che riporta proprio la data del suo ultimo avvistamento, è la traccia più recente che resta del sardo.

Ecco l’appello pubblicato da “Chi L’Ha Visto?”, con tanto di fotografia: “Valentino Loi, 38 anni, da circa tre mesi si è trasferito dalla Sardegna a Brescia, dove lavora in una azienda agricola. Nell’ultimo contatto telefonico, alle 10 del 23 settembre, ha detto alla sorella di non essere più possesso del cellulare. Da allora non ha più dato notizie e i familiari, preoccupati, ne hanno denunciato la scomparsa”. Valentino Loi è alto un metro e settanta, ha i capelli neri e gli occhi castani e la sua corporatura è normale. È scomparso da Brescia il 23 settembre scorso.

Ultima modifica: 8 ottobre 2018