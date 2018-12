Incendio in serata a Cagliari, in un palazzo abbandonato in via Tuveri. Ancora incerte le cause del rogo, con le fiamme notate sia dai residenti della palazzina dall’altro lato della strada sia dagli automobilisti. L’allarme è stato dato quasi subito. Sul posto sono arrivati due automezzi dei Vigili del fuoco.

L’incendio è stato domato nel giro di pochi minuti e, fortunatamente, non ci sono né feriti né intossicati.

Ultima modifica: 6 dicembre 2018