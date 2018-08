Paura a Capoterra: casa va a fuoco dopo un barbecue

I carabinieri della stazione di Stampace della compagnia cc di Cagliari sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri a Capoterra in via Cagliari. Tutto per un incendio innescato da un barbecue all’interno di un’abitazione, per cause ancora in corso di accertamento.

Le fiamme hanno danneggiato la camera da letto ed il bagno dell’abitazione. Niente danni a persone. Sul posto intervenivano anche i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. La struttura è stata dichiarata inagibile ed i danni sono in corso di quantificazione. Indagini in corso.

Ultima modifica: 27 agosto 2018