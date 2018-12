Paura ad Assemini: casa in fiamme per colpa di una stufa, una persona ustionata

Momenti di paura nella notte ad Assemini: incendio in un appartamento a causa di una stufa, i Vigili del Fuoco intervengono per spegnere l’incendio e soccorrere una persona coinvolta dalle fiamme. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti nella serata di oggi 23 dicembre, nella via Parigi del comune di Assemini, congiuntamente agli operatori sanitari del 118, per un un incendio che si √® sviluppato all’interno di un appartamento sito al secondo piano causato da una stufa a combustibile liquido che √® andata a fuoco bruciando alcuni arredi in una stanza dove una persona che probabilmente cercava di spegnere le fiamme √® rimasta coinvolta con alcune ustioni.

La squadra VVF inviata dalla Sala operativa del 115 che ha ricevuto le chiamate di soccorso, all’arrivo sul posto ha provveduto a spegnere le fiamme mentre gli operatori sanitari del 118 hanno tempestivamente preso in cura la persona coinvolta trasportandola in ospedale. Successivamente gli operatori VVF hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.