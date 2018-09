Incendio a Samassi, le fiamme sono divampate in un casolare disabitato in località Tanca Su Soli. Una colonna di fumo e il fuoco sono stati visti da dei passanti, che hanno chiamato il 115. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sanluri, “armati” di un’autobotte un carro aria. Il rogo è stato domato e non si registrano feriti.

Rimangono da chiarire le cause del rogo, le indagini sono in corso e qualche novità potrebbe emergere già nelle prossime ore.

Ultima modifica: 20 settembre 2018