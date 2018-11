Momenti di panico oggi a Iglesias, in via Oristano. a causa della caduta di alcuni calcinacci in strada. Sono rimaste ferite due persone fortunatamente non gravemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato l’aria e messo in sicurezza i luoghi.

(f.m)

(foto e video di un lettore)

Ultima modifica: 8 novembre 2018