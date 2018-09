Paura a Furtei, camion prende fuoco: l’incendio minaccia un deposito di bombole

Paura nella notte a Furtei, vasto incendio coinvolge alcuni automezzi vicino a un deposito di bombole di GPL.

Un vasto incendio è divampato intorno all’ 1:00 in una rivendita di legna nei pressi della Strada Stradale 197, all’altezza del km 30, nel comune di Furtei. Il rogo ha coinvolto la cabina di un camion articolato, carico di legna, e i vigili del fuoco lo hanno spento prima che le fiamme potessero raggiungere il carico. Coinvolti anche un’auto e un autocarro in sosta vicino a un deposito di bombole di GPL, che i Vigili del Fuoco hanno tempestivamente provveduto ha mettere in sicurezza scongiurando il peggio.

La Sala operativa del 115 ha ricevuto numerose chiamate, e ha inviato sul posto la squadra “7A” del distaccamento di Sanluri, supportata da un’autobotte, e un’altra squadra proveniente della sede centrale del Comando Provinciale di Cagliari.

Le squadre hanno operato congiuntamente per spegnere le fiamme, contenendo l’incendio, evitando la propagazione delle fiamme ad altri automezzi adiacenti, raffreddando le numerose bombole di GPL vicine, e successivamente provvedendo alla messa in sicurezza dell’area circostante.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Ultima modifica: 24 settembre 2018