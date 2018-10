“Passeggiata d’autunno nelle antiche case”: tour nelle dimore storiche di Pirri

Il 27 e 28 ottobre si terrà a Pirri la VII manifestazione intitolata Passeggiata d’autunno nelle antiche case. La manifestazione organizzata dall’associazione culturale Su Portali, presieduta da Andrea Martin Scioni, ha lo scopo di aprire ai cittadini le case storiche del nostro territorio dando la possibilità agli artigiani e alle attività produttive di Esporre l’artigianato artistico sardo, coinvolgendo le associazioni culturali di Pirri.

Sarà presente anche l’associazione culturale Pirri: “Antiche storie del mio paese”. Nel corso delle due serate verranno premiati il campione del mondo di Pizza in pala Roberto Meloni e, soprattutto i ragazzi speciali della Polisportiva Olimpia Onlus di Cagliari e del Sarrabus, vincitori della medaglia di bronzo alle olimpiadi speciali nel calcio a 5. Oltre ad una mostra fotografica su Mariuccia Manca, la Pasticceria di Pirri; ci saremo anche noi che presenteremo l’evento che si terrà il 22 novembre per la celebrazione del Centenario dalla fine della Grande Guerra, in cui verrà presentato i mio libro: I caduti di PIRRI nella 1^ Guerra Mondiale.

Ultima modifica: 26 ottobre 2018