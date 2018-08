Passeggero colto da malore, volo Ryanair torna all’aeroporto di Manchester subito dopo il decollo

Decollo col brivido per un volo Ryanair partito dall’aeroporto di Manchester alla volta di Lanzarote. Appena dopo le fasi di decollo alle 6.40 di oggi (31 agosto) con arrivo previsto a Lanzarote alle ore 13:00, uno dei passeggeri ha avvertito un malore. Data la mancanza a bordo di un medico, il pilota ha chiesto alla torre di controllo il permesso di far ritorno in aeroporto. L’operazione si è svolta senza nessun problema e con procedure ordinarie. L’uomo è stato scaricato a terra e l’aereo ha potuto immediatamente ridecollare alla volta delle Isole Canarie. Il volo FR 2131, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è rimasto sull’asfalto all’aeroporto di Manchester sino alle 11:00 con i passeggeri ancora a bordo, accumulando un ritardo di almeno circa quattro ore di tempo rispetto alla tabella di marcia. Al passeggero colto forse da infarto, è stata fornita adeguata assistenza dai paramedici e portato all’ospedale Wythenshawe.

Ultima modifica: 31 agosto 2018