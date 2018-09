Parma-Cagliari, clamorosa esclusione di Pavoletti che va in panchina: dalle 16,50 linea ai tifosi su Radio Sintony

Parma-Cagliari, clamorosa esclusione di Pavoletti che parte in panchina: dalle 16,50 linea ai tifosi su Radio Sintony. Un problema alla schiena- come rileva Blog Cagliari Calcio 1920- ha portato Maran a non schierare subito l’attaccante rossoblù, al suo posto l’esordio del mini bomber Cerri arrivato dalla Juventus. Fuori anche Padoin e soprattutto Farias, in attacco ci sarà la coppia Sau- Cerri con Joao Pedro trequartista. Ecco la formazione ufficiale, la gara si gioca alle 15: Cragno, Srna, Romagna, Klavan, Lykogiannis; Bradaric, Ionita, Barella; Joao Pedro; Sau,Cerri. Dal fischio finale tutti i tifosi potranno accendere Radio Sintony e partecipare in diretta con le loro opinioni in diretta senza censure chiamando allo 070666300, sarà una grande community dei supporters rossoblù. Vi aspettiamo a “Ci sentiamo dopo il Cagliari”!

Ultima modifica: 22 settembre 2018