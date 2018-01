Parlamentarie M5S, spunta Paolo Casu. Giallo su esclusione di Cotti

Al via le Parlamentarie del Movimento 5 Stelle. Oggi e domani dalle ore 10 alle ore 21 si terranno le consultazioni online su Rousseau del M5S per l’individuazione dei candidati sardi per le politiche del 4 marzo prossimo. Votazione che potrebbe essere prorogata fino a giovedì viste le difficoltà incontrate da tanti iscritti al momento del voto. Difficoltà legate al forte traffico iniziale di iscritti e che secondo il movimento dovrebbero via via venire meno con l’alleggerirsi del numero dei votanti. Intanto spuntano i primi nomi. Tra i candidati c’è Paolo Casu, candidato sindaco alle ultime comunali alla guida di una lista civica, ed ex consigliere comunale eletto coi Riformatori prima e col Psd’Az poi. Casu, in passato candidato anche alle regionali con l’Uds di Mario Floris e poi con Sel, ha fatto della lotta ai costi della politica (intesi come indennità e privilegi) uno dei cavalli di battaglia della propria attività in consiglio comunale. Tra i nomi anche Elisabetta Bullegas, Riccardo Carta, Anna Pina Contini e Angelo Guitto.

Un giallo invece l’esclusione del senatore Roberto Cotti e di tutto il suo gruppo. Il nome del senatore non è stato trovato dagli iscritti. Cotti, celebre per le tante battaglie su servitù militari e noto anche per l’inchiesta sulle bombe prodotte a Domusnovas e sparate in Yemen dall’esercito saudita finita sul New York Times, era da tempo in rotta con lo stato maggiore grillino a Roma.

Ultima modifica: 16 gennaio 2018