Addio parcheggi da via Riva Villasanta, rivolta a Pirri: “E’ diventata una pista da corsa”

Una ventina di parcheggi in tutto. Sono spariti da via Riva Villasanta, nel tratto che va da via San Quintino fino a piazza Italia. “Prima hanno spostato la sosta da un lato all’altro della strada”, commenta Luciana Saba, commerciante, “ora invece la sosta l’hanno levata del tutto. Speriamo si tratti solo di una cosa provvisoria. Nei prossimi giorni avremo un incontro alla Municipalità”.

Temo per la sosta i commercianti e i residenti della zona, molti dei quali hanno già segnalato che l’assenza di auto in sosta ha trasformato la strada “in una pista di auto da corsa”.

Ultima modifica: 4 settembre 2018