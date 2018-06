Parcheggi gratis nel paradiso di Costa Rey: no ticket e no alla sospensione degli usi civici, non si paga

Parcheggi gratis a Costa Rey, godetevi il mare cari turisti sardi, italiani e stranieri: stop alla sosta a pagamento, perchè la Regione ha bocciato la richiesta di sospensione degli usi civici. Quindi si paga a Villasimius e Castiadas (dove domenica scorsa è andata in scena una strage di multe a Cala Pira), ma si parcheggia gratis almeno per un mese nel paradiso di Costa Rey a Muravera. Come ha anticipato l’Unione Sarda però il Comune di Muravera annuncia battaglia contro parcheggio selvaggio ed entro tenta giorni presenterà le sue contro deduzioni, una sorta di ricorso. Basterà? in Caso contrario addirittura anche ad agosto si parcheggerà senza spendere un centesimo nelle bellissime spiagge di Costa Rey.

Ultima modifica: 21 giugno 2018