Papa Francesco, il monito ai genitori: “Non litigate davanti ai figli, non sapete quanta angoscia provano”. Queste le dichiarazioni del Papa nell’omelia di oggi della messa per il Battesimo di Cristo celebrata nella Cappella Sistina. Parole chiare e forti, quelle del Pontefice, che accendono il dibattito dopo il battesimo di 27 neonati: “Io mi permetto un consiglio, scusatemi, ma vi consiglio: mai litigate davanti ai bambini, mai. Voi non sapete l’angoscia che riceve un bambino quando vede litigare i genitori. normale che gli sposi litighino, non è una cosa cattiva, sarebbe strano di no. Fatelo, ma che loro non sentano, che loro non vedano. Vedrete che far vivere i vostri figli in un clima di pace, fargli sentire l’amore nella coppia, vi aiuterà a trasmettere loro la fede”.

Ultima modifica: 13 gennaio 2019