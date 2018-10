Piazza Matteotti versa sempre di più in condizioni pietose. L’area centrale tutta transennata, non si conosce ancora la data di inizio di lavori di restyling ed è tutto fermo per quanto riguarda il passaggio dell’area dalle Ferrovie dello Stato alla Regione (che poi potrebbe cederla al Comune). Il wi-fi c’è ancora, ma a breve per via della decisione del sindaco Massimo Zedda potrebbe essere levato sino a nuovo ordine. Nell’attesa, è il festival del degrado: e i cagliaritani e i sardi non ringraziano. Paolo Vinci ha 20 anni, studia all’Università nella facoltà di Economia e gestione aziendale: “Questa piazza è fondamentale per la città, c’è molto da sistemare, per non dire tutto”.

“Ci passo due volte al giorno di mattina e di pomeriggio, vedo sempre la presenza delle Forze dell’ordine, ma non so come sia qui la situazione di notte. Il sindaco Zedda sbaglia totalmente a voler levare il wi-fi, è utile a tutti. Può invece far qualcosa per riqualificarla, so che magari il Comune non ha i fondi, ma può dialogare anche con la Regione per trovarli”.

Ultima modifica: 1 ottobre 2018