San Vito. Momenti di panico questo pomeriggio sulla statale 125, al chilometro 38, all’altezza di San Priamo, per un’auto in fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Cagliari. Secondo le prime informazioni l’incendio sarebbe scaturito per problemi elettrici.

Ultima modifica: 8 ottobre 2018