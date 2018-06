Panico a Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro: forse ha una bomba

Panico a Parigi, dove un uomo che dice di essere armato, questo pomeriggio si √® barricato in un appartamento nel 10 arrondissement, prendendo in ostaggio diverse persone tra cui una donna incinta “Secondo testimoni – scrive il nostro giornale partner Quotidiano.net – il sequestratore sostiene di possedere¬†una¬†bomba¬†e di una¬†pistola¬†e dice di aver un complice all’esterno, anche lui armato. Chiede di¬†parlare con l’ambasciata iraniana, per “consegnare un testo al governo francese”.

Ultima modifica: 12 giugno 2018