Panico in volo, confonde la porta del WC con quella di uscita dell’aereo: “Volevo andare in bagno”

Confonde la porta del WC con quella di uscita dell’aereo. Non è una barzelletta, ma quanto capitato a un passeggero, a circa 10mila metri d’altitudine. Il fatto è avvenuto durante un volo della compagnia aerea GoAir che collega Nuova Delhi a Patna. Una volta atterrati, il viaggiatore, un impiegato di banca, è uscito dall’aereo sotto scorta della polizia, ed è poi stato trattenuto per l’interrogatorio. “L’equipaggio, dopo avermi sopraffatto, mi ha ordinato di restare seduto al mio posto e mi ha detto che sarei stato arrestato quando saremmo atterrati” riferisce il diretto interessato, e aggiunge: “Ho tentato di dirgli che avevo fatto un errore, che si trattava di un malinteso. Ma la polizia mi ha arrestato lo stesso”. Oltre a dover pagare una multa, il malcapitato non potrà più viaggiare con la compagnia aerea indiana GoAir per i prossimi cinque anni. Un portavoce della GoAir, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha confermato l’incidente, sottolineando che l’uomo non è stato in grado di aprire la porta dell’aeromobile in ogni caso a causa della forte pressione della cabina.

Ultima modifica: 25 settembre 2018