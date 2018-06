Palazzina evacuata a Pirri, un litigio la causa del rogo: denunciato un uomo

Ha litigato con la compagna e ha dato fuoco alla casa.

I carabinieri della stazione di Pirri e del nucleo radiomobile di Cagliari, al termine degli accertamenti del caso, hanno denunciato un pregiudicato di 43 anni di Pirri, sottoposto alla misura della libertà controllata, per il reato di danneggiamento aggravato seguito da incendio.

L’uomo, intorno alle 22 di ieri sera, per motivi riconducibili a un forte litigio con la 40enne compagna convivente, ne ha aspettato l’uscita dall’appartamento per appiccarvi fuoco. L’appartamento, ubicato in una palazzina in via Trexenta e di proprietà dell’azienda regionale per l’edilizia abitativa, è stato letteralmente avvolto dalle fiamme mentre il piromane si è dato alla fuga.

Subito dopo sono intervenuti i carabinieri che, aiutati dai vigili del fuoco, hanno fatto evacuare i sette appartamenti del condominio e avviato le ricerche del pregiudicato.

Nessun ferito, fortunatamente, e nessun problema anche per la bambina di tre mesi coinvolta e accompagnata al Brotzu a scopo cautelativo.

Ultima modifica: 22 giugno 2018