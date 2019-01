Osilo, e alla fine luce fu. Pulinas: elettrificazione rurale, obiettivo raggiunto

E alla fine luce fu. Per anni le aziende presenti nel territorio di Osilo sono state costrette a subire grandissimi disagi a causa della paradossale assenza di energia elettrica.

“Un problema, questo, di una gravit√† inaudita poich√© non di rado ha influito negativamente sulla produttivit√†, determinando una riduzione dei guadagni e comportando spese extra per la ricerca di alternative, comunque non sufficientemente efficaci” dichiara Leonardo Pulinas, Assessore alle Attivit√† Produttive, all’Agricoltura e all’Ambiente.

E’ dal 2010 che Pulinas, all’epoca in veste di consigliere d’opposizione, monitora la situazione e si interessa della problematica, cercando periodicamente di sollevare il problema ogni qualvolta se ne presentasse l’occasione.

“Ho ritenuto doveroso impegnarmi in prima persona, fino alla risoluzione della questione. Obiettivo finalmente raggiunto, dopo molte battaglie portate avanti con impegno e passione sempre crescente”, sottolinea soddisfatto l’Assessore.

Nel 2018 infatti la società E-distribuzione ha effettuato gli allacci alle aziende e il progetto di elettrificazione rurale, avviato nel 2005 con il finanziamento concesso al Comune di Osilo sulla base della Legge 14 novembre 2000 n.21, può dirsi definitivamente attuato.

Nella foto:¬†L’Assessore Leonardo Pulinas insieme al procuratore dell’Enel, Enrico Armetta

Ultima modifica: 16 gennaio 2019