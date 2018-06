Orziadas fritte, gustosi e squisite anemoni di mare col gusto del mare sardo

ORZIADAS FRITTE (ANEMONI) 100 g 331 kcal 55,80 P 15,20 G 17,00 L

A cura di Raffaella Aschieri Dietista Menutrix

INGREDIENTI 500g di anemoni (attinie) di mare 80g. di farina 00 80g. di semola grossa sale q.b. Olio di arachidi per friggere PREPARAZIONE Pulite le orziadas di mare, lavandole bene (fate attenzione perché sono orticanti, perciò vi consiglio di maneggiarle con cura, consiglio l’uso di guanti monouso) eliminate la sabbia e asciugatele accuratamente. Mescolate la farina e la semola grossa in un piatto (in alternativa potete usare la farina di mais), unite le orziadas, scuotetele per far cadere la farina in eccesso immergetele nell’olio bollente una piccola quantità di cibo per volta, così da non fare abbassare troppo la temperatura. e friggetele sino a doratura, sgocciolate con una schiumarola e poi con carta assorbente, salate e se vi piace aggiungete del succo di limone fresco. Servite e gustate calde.

Ultima modifica: 8 giugno 2018