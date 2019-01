Orrore tra Sestu e Assemini, cagnetta di 2 anni avvelenata nelle campagne: indignazione e rabbia sui social

Il corpo, ormai senza vita, di una cagnetta di colore bianco, con intorno i proprietari. La foto, pubblicata da A. T. In uno dei gruppi Fb di Sestu, suscita indignazione e rabbia. La padrona, Angela C., è netta: “La mia cagnetta, che non aveva mai dato nessun problema, è stata avvelenata. Dall’ano le è fuoriuscito un liquido azzurro e verde”, racconta, contattata da Cagliari Online. E, forse, potrebbero esserci anche altri animali uccisi.

“Sono anche spariti quattro gatti, tutti della mia vicina. Anche loro sono sempre stati tranquillissimi e non si sono mai allontanati da casa”.

Ultima modifica: 14 gennaio 2019