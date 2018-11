Orrore in Canada: mamma e bimba di 10 mesi uccise da un grizzly

Mamma e figlia di 10 mesi trovate senza vita nel territorio selvaggio di Yukon nel nord ovest che si trova nel Nord-ovest del Canada, ieri intorno alle 15:00 del pomeriggio sono state uccise da un orso. I corpi di Valery e Adele sono stati trovati davanti la capanna, circondati da orme di orso. Il marito nonchè padre della bambina, Gjermund Roesholt, che ha fatto la macabra scoperta aveva subito temuto che si tratta tasse dell’attacco di un Grizzly, e i risultati dell’ufficio del coroner hanno confermato i suoi sospetti. “Sembra che Valerie Theoret e sua figlia, Adele Roesholt, fossero usciti dall’abitazione per fare una passeggiata quando si è verificato l’incidente, tra le 10:00 e le 15:00”, ha inoltre riferito il coroner dello Yukon in un comunicato stampa. Un amico di famiglia dei Theoret, ha detto che l’insegnante era in congedo di maternitĂ . “Stiamo ancora cercando di capire quali sono le circostanze che hanno portato all’attacco dell’orso”, ha detto il responsabile del Parco Nazionale Kluane. Gli agenti di sorveglianza di Yukon stanno cercando di catturare l’animale, una volta trovato, se l’esame del Dna confermerĂ che è l’orso che ha ucciso la donna e la bimba, verrĂ a sua volta soppresso. Sono centinaia gli orsi presenti nel parco di Yukon in una riserva protetta che comprende aree per la riproduzione dei caribĂą, e anche se la concomitanza degli eventi allarma gli escursionisti, in realtĂ , evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” si tratta soltanto del quinto attacco all’uomo in oltre 25 anni. Nel 2006 lo Yukon aveva una popolazione di 30.372 abitanti, con una densitĂ media di 0,06 abitanti per km². Secondo il censimento canadese del 2001, il gruppo etnico predominante è inglese (27,1%), seguito da First Nations (22,3%), scozzesi (21,9%), irlandesi (19,1%), tedeschi (14,3%) e francesi (13,4%).

Ultima modifica: 28 novembre 2018