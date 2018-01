Orrore a Gonnosfanadiga: due docili cani da caccia barbaramente uccisi e impiccati

Ennesimo barbaro caso di maltrattamenti sugli animali che ha portato alla morte di due indifesi cuccioli a Gonnosfanadiga. La denuncia arriva ancora una volta dal social network Facebook con un terribile video che mostra la barbarie in un post di Salvo Meloni.

“Questo è quello che rimane di due cani, bellissimi e bravissimi segugi istriani, comprati con sudore e sacrificio, del caro amico e battitore Andrea Tiddia al quale sabato gli sono scappati di casa per ronzare nelle campagne di Gonnosfanadiga mentre li preparava per andare a caccia con me, la mattina dopo. I cani sono spariti nel nulla e non è stato possibile recuperarli nemmeno il giorno di lunedì perché introvabili . Si sospettava il peggio e infatti è stato così. I cani erano ignari del fatto che un caro bastardo dai natali incerti , ha avuto la brillante idea di appenderli con una rustica fune di nylon a un albero per farli morire impiccati . Posto che un atto del genere va punito nei modi dovuti, considerato che il maltrattamento degli animali e l’uccisione di un cane costituisce un grave reato rientrante nelle azioni delittuose con sanzioni penali gravi e pesanti , invito tutti i lettori affinché si possa risalire all’autore del misero fatto per essere punito come si spetta e messo alla gogna all’ isolamento e al disprezzo sociale per tutta la vita .

Chi va a caccia e ha cani sa cosa vuol dire un tale atto e sa quanto dolore può comportare trovare una tale sorpresa .Lo si evince anche dai singhiozzi e dal pianto di andrea mentre riprende i suoi poveri cani, senza vita buttati sull’erba…appena ha scoperto la triste sorpresa. In una società civile come la nostra, nel terzo millennio non è pensabile non è accettabile che accadono ancora episodi di qusto tipo, risalenti ai periodi dell’età della pietra…

Affinché si sensibilizzi e si scoraggino azioni terribili di questo tipo, vi chiedo di condividere e divulgare affinché si abbiano notizie in merito e far sapere all’autore del terribile gesto che ora la caccia è ALL’UOMO”.

IL VIDEO

Ultima modifica: 25 gennaio 2018