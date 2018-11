Da tre giorni era bloccata in un crepaccio in localit√† Badde Zure, nel supramonte di Orosei, destinata a morte certa. Ma grazie all’eroico intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola che, utilizzando tecniche speleo-alpine, √® riuscita a salvarla.Si sono calati con l’ausilio di corde riuscendo a recuperare l’animale in sicurezza, poi restituito al¬† proprietario.

Ultima modifica: 26 novembre 2018