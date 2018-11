Oristano, il fulmine globulare che somiglia a un Ufo: il singolare avvistamento nella notte

Apparentemente, per i più suggestivi, la notte di Halloween non poteva non regalare un alone di mistero durante l’ennesimo acquazzone che è imperversato durante la notte a Oristano. Una forte pioggia, fulmini, tuoni, grandine e, infine, un “qualcosa” che ruota attorno al campanile della Chiesa. “Cos’è quella luce! Poco fa in macchina a Oristano. Prima una serie infinita di lampi con un tuono unico, continuo, per diversi minuti. Poi grandine e UFO che osserva per qualche secondo la situazione e vola via”.

G.F., seduto in macchina, in attesa che la pioggia battente diminuisse, ha catturato con lo smartphone attaccato al parabrezza quel momento con un video. Nessun alieno, però, ma, certamente, un rarissimo evento atmosferico si è verificato sotto gli occhi increduli di chi ha assistito al fatto. Si chiama fulmine globulare. È uno spettacolare e brevissimo fenomeno luminoso dell’atmosfera, di forma, in genere, sferica e di diametro variabile, fermo o, più frequentemente, in rapido e casuale movimento. Si può avvistare sia in presenza che in assenza di temporali.

Ultima modifica: 1 novembre 2018