Sette case a luci rosse sequestrate dai carabinieri a Oristano. A gestire il giro di prostituzione un uomo di 82 anni, uno degli altri indagati (6 in totale) assieme ai due figli, due prostitute sudamericane e un altro oristanese che operava col resto del gruppo. Le lucciole ruotavano ogni 15 giorni.

Gli appartamenti si trovano in via Lanusei e via Vinea Regum. Le indagini partite da un esposto anonimo che parlava di un via vai nei palazzi.

Ultima modifica: 11 giugno 2018