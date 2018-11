Tre banditi armati di fucile hanno assalito un portavalori in corso Repubblica a Orgosolo. L’autista stava per scaricare 10 mila euro di merce in una tabaccheria ma è stato bloccato dai tre malviventi mascherati e armati che hanno portato via gli scatoloni. La polizia sta dando la caccia ai responsabili.

Ultima modifica: 21 novembre 2018