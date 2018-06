“Orgoglio per il grande lavoro di pace svolto dalla Brigata Sassari in Afghanistan”

“È un lavoro straordinario e silenzioso quello che la Brigata Sassari ha fatto in Afghanistan e nei teatri di guerra. Un lavoro di connessione con la popolazione locale per accompagnarla nel processo di sviluppo democratico ed economico”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Francesco Pigliaru a margine della cerimonia di saluto alla Brigata Sassari al rientro dall’operazione ‘Resolute Support’ in Afghanistan del 152/o reggimento, in cui ha avuto luogo anche l’avvicendamento al comando tra i generali Gianluca Carai e Andrea Di Stasio, alla presenza del Comandante del Comando delle Forse Operative Sud, generale Rosario Castellano.

“Un lavoro non di guerra – ha proseguito il Presidente della Regione – ma piuttosto di pace e benessere, del quale siamo tutti molto orgogliosi”. Al termine della cerimonia, Francesco Pigliaru si è trattenuto con i familiari dei caduti della Brigata, cui ha portato le parole di conforto e vicinanza di tutta la Sardegna.

