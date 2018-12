Sono state ore di duro lavoro per i vigili del fuoco di Nuoro e Macomer, impegnati dalle 18:30 di ieri e fino a questa mattina, per domare un incendio che ha interessato un pagliaio nelle campagne di Bortigali, in località Rio Murtazzolu. Il capannone in muratura è stato fortemente danneggiato dalle fiamme che hanno distrutto circa 150 rotoballe di foraggio. Allo stato si ipotizzano cause natura elettriche o accidentali.

Ultima modifica: 29 dicembre 2018