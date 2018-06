Ore 17 via Italia, Pirri come Venezia: dal Bar Mariuccia la foto che non lascia spazio a dubbi, non sembra esistere prevenzione efficace contro gli allagamenti e basta un temporale estivo per ridurre così via Italia, piazza Italia e tutte le zone attorno dove gli abitanti rivivono i momenti di grandissima paura di qualche anno fa. Il forte acquazzone di oggi ha nuovamente messo in crisi la Municipalità.

Ultima modifica: 24 giugno 2018