Ora non ci sono più dubbi: il cadavere ritrovato oggi a San Vero Milis è della povera donna scomparsa, Brigitte. 76 anni, problemi di deambulazione, resta un mistero come sia arrivata sino alla spiaggia di San Vero Milis e perchè. Brigitte Pazdernik era scomparsa nelle ore del grande maltempo in Sardegna, facendo perdere le sue tracce. Oggi il tragico ritrovamento e poi l’identificazione dopo la segnalazione partita da alcuni pescatori di primo mattino.

Ultima modifica: 13 ottobre 2018