“Operazione Scuole sicure”, arrestato dalla Polizia a Carbonia pusher di 22 anni

Stava transitando nei pressi di un istituto professionale di Carbonia, quando un poliziotto fuori dal servizio ha notato  gruppetto di giovani che parlavano fra loro con fare sospetto. Ha chiesto così l’ausilio di un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Carbonia, per procedere al controllo. Uno dei ragazzi  G. M. 22enne, di Carbonia è stato arrestato poiché trovato in possesso di tre involucri di marijuana del peso di un grammo, dei quali aveva tentato di disfarsi, un secondo giovane che, alla vista dei poliziotti aveva riposto nel portafoglio dei soldi che stava per consegnare al giovane pusher, è stato segnalato invece segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti mentre un terzo, risultato essere minorenne, è stato riaffidato ai genitori .Il controllo, esteso all’abitazione del giovane di Carbonia, ha permesso di rinvenire circa 1,50 grammi di marijuana e due grammi circa di hashish nonché la somma di 183 euro.

Sempre nei giorni scorsi, nei pressi di un Istituto Tecnico Professionale di Cagliari, gli investigatori della Squadra Mobile hanno denunciato un 15enne, cagliaritano, sorpreso mentre consegnava della sostanza stupefacente ad un suo coetaneo.

L’episodio si è verificato intorno alle 11:30 quando i poliziotti, nel corso dei servizi di prevenzione effettuati nei pressi della scuola, hanno visto degli strani movimenti vicino alla recinzione della scuola da parte di due ragazzi. Gli stessi, dopo aver effettuato una telefonata, sono stati avvicinati da altri due minori che hanno preso un involucro contenente verosimilmente della sostanza stupefacenti.

I poliziotti sono subito intervenuti bloccando i giovani presenti, tutti minorenni dell’etĂ di 15 anni; il minore che aveva ricevuto la sostanza stupefacente, una dose di hashish,l’ha consegnata agli operatori mentre l’altro è stato accompagnato in Questura per gli adempimenti di rito. Le operazioni rientrato nella direttiva del Ministero dell’Interno Scuole Sicure.

Ultima modifica: 20 ottobre 2018