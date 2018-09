Operazione antiterrorismo, tre persone nel mirino della Digos a Cagliari e Nuoro

Operazione antiterrorismo nell’Isola, blitz della Digos di Nuoro.

Eseguite all’alba della mattinata odierna diverse perquisizioni personali e domiciliari. Sono tre gli italiani residenti in Sardegna e coinvolti in “attività di combattimento all’estero, in particolare nello scenario bellico siriano-iracheno” finiti nel mirino degli agenti: due a Cagliari e uno a Nuoro.

L’indagine è partita dopo la diffusione in rete di una foto scattata in Siria in cui sono ritratti due militanti con il volto coperto e armati e, dietro di loro, tre bandiere tra cui quella della Sardegna.

F.G.

Ultima modifica: 15 settembre 2018