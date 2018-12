Lavori in viale Marconi e Asse Mediano. Verrà sostituito lunedì 31 gennaio il tratto di barriera danneggiata in viale Marconi presso il confine con Cagliari in direzione Quartu Sant’Elena. Nella stessa giornata verranno portati a termine i lavori di sostituzione del tratto di barriera sull’Asse Mediano.

Ultima modifica: 30 dicembre 2018