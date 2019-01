“Onde eccezionali sulle coste della Sardegna il 14 gennaio”, allarme dell’Ispra per le possibili mareggiate. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale pubblica previsioni meteo che invitano alla massima prudenza da oggi sino a lunedì: “Dalla sera del 12 gennaio è previsto dal Sistema idro-meteo-mare dell’ISPRA(SIMM) l’inizio di un caso importante di mistral dal Golfo del Leone (vento caratteristico della Francia Meridionale) nel Mediterraneo occidentale, che potrebbe indurre forti venti di maestrale da nord-ovest e mareggiate nel Mar di Sardegna e Canale di Sicilia nei giorni successivi. La mareggiata prevista per il 14 gennaio sulle coste della Sardegna nord-occidentale, e soprattutto nel Canale di Sicilia e sulle coste della Sicilia meridionale potrebbe produrre onde eccedenti l’ordine di grandezza dei valori massimi annuali localmente attesi.

Ultima modifica: 12 gennaio 2019