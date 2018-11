Omicidio di Manuel Careddu, via alle indagini dei Ris per scoprire la verità assoluta su chi ha ucciso. Alla presenza del Procuratore della Repubblica di Oristano Ezio Basso e del sostituto Procuratore del Tribunale Minori Maria Chiara Manganiello hanno prestato giuramento e ricevuto l’incarico i periti dei RIS di Cagliari per gli accertamenti irripetibili relativi al caso dell’omicidio di Manuel Careddu. Per la parte lesa padre di Manuel era presente il legale di fiducia, l’avvocatoGianfrancesco Piscitelli, in sostituzione dell’avv. Cristian Piu difensore dell’imputato Caboni Nicola era presente l’avv. Roberta Congia ed in sostituzione dell’avv. Francesco Campanelli difensore di fiducia dell’imputato Riccardo Carta l’avv. Lorenzo Campanelli. I periti hanno indicato 60 giorni per il deposito delle perizie e fissato l’inizio delle operazioni per lunedì 19 novembre ore 15 presso la sede dei RIS di Cagliari in Piazza San Bartolomeo. Nessuno era presente degli indagati e degli altri difensori, nè nessuno per la madre di Manuel.

Ultima modifica: 12 novembre 2018