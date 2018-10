“L’ombrello del Cagliari? Allo stadio non si può usare”

La beffa dell’ombrello del Cagliari. La lettera di Roberto Casula racconta quanto accaduto domenica, giorno di Cagliari-Chievo. “Avevo acquistato in occasione del compleanno di mio figlio Lorenzo di 11 anni, un ombrello presente sui cataloghi ufficiali del Cagliari store (https://store.cagliaricalcio.com/it/prodotto/100/523/ombrello-trasparente) la cui forgia vista anche l’assenza di punta pare fatta proprio per l’ingresso autorizzato allo stadio. Il solerte e sicuramente poco preparato Stewart di servizio all’ingresso, di cui non ho preso le generalità, ha vietato l’introduzione all’interno degli spalti adducendo come motivazione il fatto che l’ombrello eccedesse in misure consentite.

Ho immediatamente scritto al Cagliari Calcio chiedendo spiegazioni con la gentilezza e il rispetto che mi contraddistingue non ottenendo nessuna risposta.

Sarei curioso di sapere se l’ombrello in vendita e sponsorizzato dal Cagliari Calcio, puo entrare allo stadio o se in caso di giornata piovosa devo presentarmi con quelli per decorare i panini di misure sicuramente autorizzate ma montati su uno stuzzicadenti a punta …

Cordiali saluti

Ultima modifica: 31 ottobre 2018