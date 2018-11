“Oltre ogni limite”, l’aiuto degli animali per migliorare la vita dei disabili: il progetto a Quartucciu

Il contatto con gli animali e la natura per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. È l’obiettivo del progetto “Oltre ogni limite, natura arte ed esperienze in fattoria” messo a punto dall’associazione Terra del Vento negli spazi della fattoria Emoyeni a Quartucciu.

Il progetto, in collaborazione con la onlus Anffas di Cagliari e sostenuto dalla Chiesa evangelica valdese, dal 2016 si rivolge a persone con disabilità intellettiva e relazionale. È basato sul coinvolgimento diretto dei partecipanti (operatori, assistiti e familiari) in attività a contatto con gli animali, ad esempio i cavalli, attraverso il gioco in un ambiente naturale e protetto.

Le attività si svolgono nell’arco di 8 mesi con incontri settimanali in cui i partecipanti sono ospitati nella fattoria, un corso di formazione ed incontri dedicati alle famiglie e attività di divulgazione. La fattoria è strutturata in spazi ben definiti sia ampi che circoscritti che trasmettono un senso di ordine, di tranquillità e serenità dove le attività che vengono proposte si svolgono con ritmi rispettosi dei tempi di ognuno.

Il progetto verrà presentato martedì 27 novembre 2018 alle ore 15 presso la fattoria Emoyeni, Strada Statale 125 Km 18 a Quartucciu. Per partecipare è richiesta la prenotazione mandando una mail all’indirizzo: fattoria.emoyeni@gmail.com o via sms o whatsapp al numero: 3478454266.

Ultima modifica: 26 novembre 2018