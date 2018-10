Oliena, porcino da record da 581 grammi: il fungo da record trovato da Enea Puddu. Con le piogge di quest’ultimo periodo, soprattutto nelle località nuoresi non possono passare inosservate le ceste con i tantissimi funghi raccolti. Ma questo ha qualcosa in più. È un fungo porcino di 581 grammi di peso trovato da Enea Puddu nei pressi di Oliena. Un bottino niente male…..oltre mezzo kg per un solo fungo.

