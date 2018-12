Olbia, pestato dal branco e ripreso col telefonino: 13enne rischia di perdere un occhio

Rischia di perdere un occhio, il 13enne aggredito dal branco sei mesi fa ad Olbia. A raccontare la vicenda questa mattina La Nuova Sardegna in edicola. L’episodio risale al giugno scorso quando il giovanissimo era in pizzeria con un gruppo di amici. Doveva essere una serata divertente e serena. Ma non √® stato cosi. Presi di mira da un gruppo di cinque ragazzini, insultati per tutta la sera, la pizzata finisce nel modo peggiore: uno dei ragazzi viene barbaramente picchiato da cinque 13enni. Il tutto ripreso con un telefonino e la scena fatta girare sulle varie chat.

Finito all’ospedale di Sassari, il ragazzino √® stato operato¬† perch√©, sempre quanto riporta oggi La Nuova, il pugno gli avrebbe distrutto il pavimento orbitario destro. Dopo sei mesi il giovane non si √® ancora ripreso e rischierebbe lesioni permanenti.¬† Agli aggressori tutti minorenni, all’epoca 13enni, √®¬† stata inviata¬† dalla Procura l’informazione di garanzia, accusati di lesioni aggravate. Sono indagati per i fatti ma non imputabili perch√© minori di 14 anni.

Ultima modifica: 16 dicembre 2018