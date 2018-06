Olbia, la “Festa del gusto” in tutta Italia con “La vita in diretta Estate” su Rai 1

La “Festa del gusto” sale alla ribalta nazionale grazie all’interessamento del programma tv “La vita in diretta Estate” di Rai 1, condotto da Ingrid Muccitelli e Gianluca Semprini. Una troupe della trasmissione sarà presente nel capoluogo gallurese, con una diretta prevista a partire dalle 18. Un’occasione molto importante per far conoscere le eccellenze – alimentari e non solo – della città di Olbia a milioni di telespettatori. È stata la stessa “Vita in diretta” a contattare i piani alti di Primavera Sulcitana – realtà che organizza l’evento –, interessandosi a una manifestazione che ormai ha valicato i confini sardi. “È un’ulteriore prova di una scommessa vinta, la presenza di Rai 1 in città”, commenta l’assessore comunale al Turismo, Marco Balata, “che conferma in pieno anche la nostra volontà di far vivere il centro storico, stiamo portando in tutta Italia il nome e le tradizioni dell’intera Sardegna”. Felice Ivan Scarpa, responsabile comunicazione Primavera Sulcitana: “Quando siamo stati contattati dalla Rai siamo rimasti colpiti e entusiasti, per noi è una grande possibilità di avere una vetrina importante per il nostro evento e per i Comuni sardi che giriamo è motivo di orgoglio”.

Tutto confermato per i giorni che vanno dal 15 al 17 giugno: in piazza Mercato ci saranno i maggiori interpreti dello street food internazionale (Brasile, Messico, Argentina, Spagna, Grecia , Usa, Cuba). Con loro i più rappresentativi streetfooders sardi. Nella piazza Matteotti spazio ai prodotti tipici (arancini, cannoli siciliani, porchetta di Ariccia, eccetera), direttamente da Puglia, Abruzzo, Campania, Sicilia e Lazio. L’artigianato è il protagonista indiscusso delle giornate in piazza Regina Margherita. Ogni giorno non solo gusto ma anche spettacoli serali di flamenco, le carioca brasiliane, il viaggio del mondo in 80 strumenti, le maschere di Sardegna dei Boes e Merdules, la musica country Usa e i balli della tradizione cubana.

Ultima modifica: 14 giugno 2018