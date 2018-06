Ogliastra, infarto fatale in spiaggia: turista muore a TortolÃ¬

Tragedia in Ogliastra, a Tortolì, nella spiaggia di Basaùra al confine con San Gemiliano. Un turista tedesco di 78 anni è stato colto da un malore improvviso, un infarto, mentre era seduto su uno sdraio a prendere il sole con la sua compagna. Il primo ad accorgersi dell’accaduto e a soccorrerlo è stato un ex autista del 118 in pensione, che subito ha allarmato la centrale che ha inviato nell’immmediato un’ambulanza medicalizzata. L’equipe ha tentato il tutto per tutto per rianimarlo, senza però esito. Sul posto son intervenuti anche i vigili del fuoco con l’elicottero Drago, tornato in sede una volta constatato il decesso.

Ultima modifica: 25 giugno 2018