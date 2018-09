“Oggi sulla tratta Palermo-Cagliari viaggia una nave greca con equipaggio greco ma con l’enorme scritta Tirrenia“. La denuncia arriva dalla Uiltrasporti Sardegna che nei mesi scorsi, in occasione del congresso regionale, aveva chiesto la revisione della convenzione Tirrenia-Cin con un nuovo bando per la continuità territoriale marittima per le persone e per le merci.

“Alla luce di quanto sta succedendo – afferma il segretario regionale della UILTrasporti William Zonca – è sempre più indispensabile revocare quanto prima la convenzione di 72 milioni a favore di Tirrenia-Cin che ormai non solo non garantisce tariffe veramente agevolate e frequenze certe e costanti, ma non sostiene neanche il naviglio e gli equipaggi che dovrebbero garantire queste tratte“

Ultima modifica: 29 settembre 2018