Ocratossina oltre i limiti, il Ministero della salute richiama il caffè arabico bio Corsini

Il Ministero della salute, oggi ha pubblicato sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”, di un lotto del prodotto Il Caffè 100% Arabica macinato Bio (250 g) confezionato dalla Corsino Corsini Spa per la presenza di Ocratossina A superiore ai limiti di legge. Il lotto in questione è identificato con il codice 28/04/2019 S. L’Ocratossina A rappresenta una delle micotossine più comuni e il suo sviluppo può essere legato a una cattiva conservazione del prodotto finito. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato, che provvederà al rimborso.

Ultima modifica: 18 settembre 2018