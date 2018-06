Obesità nei bambini, ecco come combatterla: i cibi giusti da dare ai nostri piccoli

Emergenza Sovrappeso e Obesità nei bambini

a cura di Raffaella Aschieri (DietistaMenutrix)

I bambini italiani sono tra i più grassi d’Europa, che è molto appesantita soprattutto nella sua parte meridionale: l’Italia ha il maggior tasso di obesità infantile tra i maschi (21% pari merito con Cipro) mentre il 42% dei maschi è obeso o in sovrappeso (solo Cipro fa peggio con il 43%). Le bambine italiane hanno inoltre uno dei tassi più alti di obesità e sovrappeso, il 38%. Sono questi i dati divulgati nei giorni scorsi dalla Childhood Obesity Surveillance initiative (2015-17) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che sono stati resi noti al congresso europeo sull’obesità iniziato nei giorni scorsi a Vienna. In pratica tre bimbi su 10 in Italia sono in sovrappeso oppure obesi. Solo una mamma su tre, tra quelle con un bambino in eccesso di peso, ritiene che il cibo assunto dal figlio sia eccessivo. Il 20% dei piccoli non consuma quotidianamente frutta e verdura fresche, mentre uno su tre tutti i giorni beve bevande zuccherate o gassate. Quello che risulta evidente da questi dati, per quanto concerne L Italia, è che i bambini e i ragazzi non seguono più la dieta mediterranea, universalmente considerata la più salutare al mondo a base di olio extravergine, cereali, frutta e verdura e poi moderate quantità di carne e pesce, prodotti lattiero-caseari e spezie. Invertire la tendenza si può. Per cominciare a farlo bisogna che i genitori prendano coscienza, per primi, del fatto che i propri figli hanno un sovrappeso o possono incorrere nel sovrappeso e obesità effettiva e fare, quindi, scelte alimentare quotidiane diverse. Sappiamo purtroppo che il mercato alimentare, attraverso TV e SOCIAL, hanno un forte ascendente sui bambini condizionando le loro abitudini e il loro gusto. Ma dal momento che la spesa normalmente viene effettuata dai genitori se li si abitua sin da piccolissimi ad una sana e corretta alimentazione non si corrono rischi di incorrere in obesità e in eventuali patologie associate. Questo è in assoluto il primo punto da cui partire. Premesso questo, gli sforzi culturali comunitari per uscire dalla emergenza obesità infantile sono stati notevoli in questi ultimi anni. Infatti nelle scuole italiane sono numerosissimi i progetti riguardanti l alimentazione, anche in quelle sarde, vengono eseguiti con la partecipazione degli studenti a cominciare dalle scuole primarie. Ci sono anche ottime mense, specie nelle piccole comunità, che hanno cominciato a introdurre nei menu’ cibi della tradizione salutari per eccellenza. Anche nella realtà cagliaritana in molti scuole viene offerta la frutta fresca per la merenda e ci sono progetti che riguardano, la dove è possibile, la coltivazione di piccoli orti gestiti dai bambini. Questi progetti sono fondamentali aiutano i più piccoli ad acquisire il valore di uno stile alimentare corretto. L’altro elemento di supporto per mantenere il giusto peso naturalmente è l attività fisica. Già dalla primissima infanzia è opportuno indirizzare i bambini alla cultura dello sport senza il quale, difficilmente per chi vive in città, può mantenere uno stato di salute ottimale. Ma quanto, come e cosa devono mangiare i bambini? Nello specifico vi riporto un menù abbastanza sfizioso, equilibrato pensato per bambini fra i 6 e i 9 anni d età, che comprende mediamente fra le 1900-2100 calorie con nutrienti perfettamente bilanciati. Menu’ valido per uno stato di normo peso, per non correre rischi di obesità o sovrappeso. Un paio di volte alla settimana si possono aggiungere dei gelati magari alla frutta, due alla settimana non di più e una pizza a cena ridotta. Olio extra d’oliva giornaliero 15 g per cucinare e condire. E’ evidente che in caso di sovrappeso e obesità ma anche per semplici linee guida i bambini devono essere necessariamente dal proprio pediatra e dal nutrizionista di fiducia. No diete fai da te. Primo giorno COLAZIONE LATTE INTERO ORZO E MIELE 172 kcal 5,85 P 25,50 G 5,85 L 30 g BISCOTTI FROLLINI 129 kcal 2,16 P 22,11 G 4,14 L SPUNTINO FETTE BISCOTTATE E MIELE 150 kcal 3,45 P 31,92 G 1,80 L PRANZO PENNE AL PESTO 344 kcal 10,44 P 49,08 G 13,14 L 50 g PROSCIUTTO CRUDO S.DANIELE 68 kcal 13,40 P 0,00 G 1,60 L INSALATA ALLE VERDURE 68 kcal 2,30 P 3,10 G 5,20 L ACQUA GASSATA 50 g PANE DI FRUMENTO 144 kcal 4,30 P 33,45 G 0,20 L 160 g PERE 56 kcal 0,48 P 14,08 G 0,16 L SPUNTINO 160 g FRAGOLE 43 kcal 1,44 P 8,48 G 0,64 L CENA PASTA CON LE CAROTE 306 kcal 11,22 P 52,02 G 7,32 L PATATE IN PADELLA E AROMI 252 kcal 8,10 P 26,85 G 13,20 L ACQUA NATURALE 25 g CRACKERS 107 kcal 2,35 P 20,02 G 2,50 L SECONDO GIORNO COLAZIONE 125 g YOGURT INTERO 83 kcal 4,75 P 5,38 G 4,88 L 50 g MERENDINA SENZA FARCITURA 212 kcal 4,10 P 32,35 G 8,30 L SPUNTINO 30 g BISCOTTI SECCHI 125 kcal 1,98 P 25,44 G 2,37 L PRANZO RISO ALL’OLIO 226 kcal 4,02 P 48,24 G 3,24 L INVOLTINI DI PLATESSA 142 kcal 22,10 P 0,00 G 5,90 L INSALATA DI LATTUGA 64 kcal 1,80 P 2,20 G 5,40 L ACQUA 50 g PANE DI FRUMENTO 144 kcal 4,30 P 33,45 G 0,20 L 180 g CILIEGE 68 kcal 1,44 P 16,20 G 0,18 L SPUNTINO 40 g FROLLINI ALLA MELA 167 kcal 2,00 P 27,16 G 6,40 L CENA TORTELLINI ALL’OLIO 384 kcal 15,60 P 49,90 G 14,90 L PATATE E CAROTE IN INSALATA 172 kcal 3,00 P 25,08 G 7,32 L ACQUA NATURALE 25 g CRACKERS 107 kcal 2,35 P 20,02 G 2,50 L TERZO GIORNO COLAZIONE 125 g YOGURT PARZ.SCREMATO 54 kcal 4,25 P 4,75 G 2,13 L 40 g FROLLINI YOGURT E FRUTTA 185 kcal 3,20 P 28,40 G 7,28 L SPUNTINO PANE E MARMELLATA 160 kcal 3,96 P 38,03 G 0,18 L PRANZO PASTA AL SUGO MEDITERRANEO 228 kcal 5,90 P 40,40 G 5,85 L CROCCHETTE DI PESCE 200 kcal 21,70 P 10,10 G 8,40 L INSALATA PATATE E PREZZEMOLO 159 kcal 2,64 P 22,20 G 7,20 L ACQUA NATURALE 50 g PANE DI FRUMENTO 144 kcal 4,30 P 33,45 G 0,20 L 160 g FRAGOLE 43 kcal 1,44 P 8,48 G 0,64 L SPUNTINO 25 g FETTE BISCOTTATE 102 kcal 2,83 P 20,58 G 1,50 L CENA PASTA POMOD.E MOZZARELLA 328 kcal 11,16 P 50,22 G 10,56 L PURE’CON LATTE SCREMATO 207 kcal 7,92 P 23,40 G 9,72 L ACQUA GASSATA 25 g CRACKERS 107 kcal 2,35 P 20,02 G 2,50 L COLAZIONE LATTE P.S.CON ORZO 122 kcal 6,00 P 19,65 G 2,70 L 25 g CRACKERS 107 kcal 2,35 P 20,02 G 2,50 L SPUNTINO 50 g MERENDINA DI PAN DI SPAGNA 191 kcal 3,70 P 31,35 G 6,55 L PRANZO RISOTTO AI FUNGHI CHAMPIGNONS 225 kcal 4,70 P 46,45 G 3,55 L UOVA AL POMODORO 237 kcal 16,56 P 4,32 G 17,16 L LENTICCHIE BRASATE E POMOD. 220 kcal 14,46 P 33,90 G 3,90 L ACQUA NATURALE 25 g CRACKERS 107 kcal 2,35 P 20,02 G 2,50 L 160 g ALBICOCCHE 45 kcal 0,64 P 10,88 G 0,16 L SPUNTINO 20 g BISCOTTI WAFERS 91 kcal 1,42 P 15,52 G 3,00 L CENA MINESTRA DI ZUCCHINE 284 kcal 8,26 P 47,88 G 7,98 L TORTINO O GATEAUX DI PATATE 218 kcal 12,24 P 20,79 G 10,08 L ACQUA GASSATA 50 g PANE DI FRUMENTO 144 kcal 4,30 P 33,45 G 0,20 L QUINTO GIORNO COLAZIONE 150 g LATTE INTERO 96 kcal 4,95 P 7,35 G 5,40 L 30 g BISCOTTI FROLLINI 129 kcal 2,16 P 22,11 G 4,14 L SPUNTINO FETTE BISCOTTATE E MIELE 150 kcal 3,45 P 31,92 G 1,80 L PRANZO FARFALLE POMODORO E BASILICO 254 kcal 8,64 P 45,49 G 5,39 L POLPETTE DI POLLO IN UMIDO 269 kcal 28,00 P 17,80 G 10,00 L PISELLI LESSATI 99 kcal 5,60 P 7,10 G 5,60 L ACQUA GASSATA 25 g CRACKERS 107 kcal 2,35 P 20,02 G 2,50 L 160 g MELE 86 kcal 0,48 P 21,92 G 0,16 L SPUNTINO 125 g YOGURT P.SCR.ALLA FRUTTA 82 kcal 3,38 P 15,88 G 1,00 L CENA MACCHERONCINI ALLA CONTADINA 309 kcal 9,24 P 60,55 G 4,97 L POLPETTE DI LEGUMI 332 kcal 18,40 P 54,40 G 6,00 L ACQUA NATURALE 50 g PANE DI FRUMENTO 144 kcal 4,30 P 33,45 G 0,20 L

Ultima modifica: 4 giugno 2018