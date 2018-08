Nuovo impianto di compostaggio a Villasimius: “Consentirà di abbattere il 30% dei costi”

Il nuovo impianto sorgerà nella vecchia discarica di Zimmionis, a 6 km dal centro cittadino, contro gli 84 km che attualmente sono necessari per conferire i rifiuti nello stabilimento di Nuraminis, e potrà essere utilizzato per il conferimento anche dagli altri Comuni dell’area. I lavori, che avranno un costo di 2 milioni e 100 mila euro, saranno consegnati ad aprile 2019. Oltre a produrre il compost che potrà essere venduto, l’impianto offrirà almeno 5 posti di lavoro e consentirà di calmierare le bollette della Tari, oppure, in alternativa, le maggiori risorse potranno essere utilizzate per migliorare il servizio stesso. Il costo attuale del conferimento all’IRS di Nuraminis è di 91 euro più Iva a tonnellata, sul quale si auspica un abbattimento di circa il 30%. “Si tratta di un progetto che risale a diversi anni fa, che per questioni burocratiche e di competenza finora non era potuto partire, ma ora finalmente vedremo realizzato uno degli ultimi tasselli mancanti per il riciclo completo della raccolta differenziata”, afferma il sindaco Gianluca Dessì. L’impianto di compostaggio sarà gestito da una società privata a seguito di una gara d’appalto o da una società in house del Comune.