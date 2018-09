Nuovo ecocentro dei rifiuti nel quartiere di Sant’Elia: c’Ã¨ il via libera della giunta Zedda

Ecocentro in viale Sant’Elia: indetta la procedura negoziata. La Giunta comunale ha approvato, con la deliberazione n. 130 del 07/09/2018, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per realizzazione di un ecocentro in viale Sant’Elia, procedendo all’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’importo complessivo di €. 856.000,00.

La data di scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 10 ottobre 2018.

Ultima modifica: 21 settembre 2018